Así ha quedado la playa del Cura en Torrevieja tras las tormentas: pasarelas rotas, lavapiés inutilizados y aguas residuales

Las fuertes tormentas que han azotado Torrevieja han dejado calles inundadas y daños importantes en varias playas del municipio. La del Cura es una de las más afectadas: pasarelas rotas, lavapiés inutilizados y residuos acumulados en la arena tras las lluvias.

Las tormentas en Torrevieja no solo han dejado las calles completamente anegadas, con más de 40 litros por metro cuadrado, sino que también han provocado serios destrozos en algunas playas del municipio.

Uno de los puntos más afectados es la playa del Cura, donde los accesos al mar para personas con movilidad reducida han quedado totalmente destrozados. Tal y como muestra el vídeo, la pasarela de madera que conducía al agua se ha levantado por completo.

Además, los lavapiés han quedado inutilizados y en la arena han aparecido numerosas toallitas higiénicas que, según denuncian los vecinos, muchas personas tiran por el váter y terminan en el mar.

Otra de las grandes preocupaciones tras estas intensas lluvias es la presencia de aguas residuales. Los residentes de la zona aseguran que, a medida que pasan las horas, el olor se vuelve insoportable. Una imagen que, lamentablemente, se repite en varios puntos de esta playa de Torrevieja.

