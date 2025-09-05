Pedro Rodríguez, sobre que Trump planee cambiar el nombre del Departamento de Defensa al de Guerra: "Es una regresión"

El profesor en Relaciones Internacionales ha apuntado en Más Vale Tarde que esta decisión es dar un paso al siglo XIX, precisamente la época en la que existió ese Departamento de Guerra.

El jefe del Pentágono y Donald Trump han tenido la idea de cambiar la denominación del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra, una posible nueva nomenclatura que ha analizado Pedro Rodríguez en Más Vale Tarde.

"La 'ideica' es del propio Trump. ¿Cuál es su siglo? El XIX, cuando el Pentágono, que no existía, se llamaba Departamento de Guerra. La denominación de Departamento de Defensa es un signo de modernidad cuando después de la Segunda Guerra Mundial se fusionan los servicios, se crea la Fuerza Aérea y se intentan abordar los retos de la Guerra Fría con una administración unificada. Eso forma parte de la historia y evolución del Gobierno de Estados Unidos", ha explicado el profesor de Relaciones Internacionales.

Por ello, ha considerado que cambiarle el nombre "es una regresión": "Todos estos detalles, y aunque nos parezca anecdótico, reflejan esa visión tan oscura y solitaria del mundo para Estados Unidos".

Por otro lado, Pedro Rodríguez también ha valorado el vídeo que ha subido el presidente estadounidense a sus redes sociales incluyendo su cara en el Monte Rushmore: "El culto a la personalidad es lo que une a Kim Jong-nn y a Donald Trump, ese halago continuo y esa capacidad para opinar de todo. Se calla unos días y la reacción natural de internet es que se ha muerto".

"Esta 'egomanía' y afán de ser un protagonista que ya quedó apuntado en el primer mandato cuando esos cheques que se enviaron a las familias durante el covid iban firmados por Trump personalmente. Hubo que retrasar la distribución de esos cheques por incluir su firma, pero eso nos da una idea de qué buena opinión tiene de sí mismo", ha comentado.