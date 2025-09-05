Cristina Pardo, tras la carta de Maribel Vilaplana: "Me parece una vergüenza que haya dado más datos sobre la comida ella que el president valenciano"

"Si aparentemente, por el relato que ella hace, no hay nada reprochable, más allá de la duración de la comida, porque él estaba informado, no termino de entender la resistencia a contar lo que pasó ese día por parte de Mazón", ha expresado Pardo.

Cristina Pardo ha reaccionado en Más Vale Tarde a la carta que ha escrito la periodista Maribel Vilaplana, quien ha roto su silencio sobre su comida con Mazón. "No era consciente de lo que pasaba; el presidente no me trasladó ninguna inquietud", ha asegurado Vilaplana.

"Si lees la carta de ella, aparentemente no hay ningún comportamiento reprochable, más allá de que la comida es muy larga. Pero según ella, Mazón recibe información puntual, no hace más que atender llamadas de teléfono. ¿Entonces por qué ser tan reacio a dar explicaciones sobre lo que había pasado aquel día?", se ha preguntado la presentadora de Más Vale Tarde tras leer la carta.

Así, la periodista ha insistido: "Si aparentemente, por lo que ella cuenta, no había nada raro más allá de la duración de la comida, que quizás no era el día, ¿por qué no dar todos los detalles de inicio?". En ese momento, Pardo ha expresado que le parece "una vergüenza que al final haya dado más datos sobre esa comida la persona que estaba allí, y que no tiene ningún cargo de público, y que no dependía de ella la gestión de la DANA, que el president valenciano".

