"La violencia desborda"

Pedro Rodríguez, sobre EEUU tras el asesinato de Kirk: "Siempre ha sido un país muy violento"

Para el profesor en Relaciones Internacionales, la violencia en el país liderado por Trump está "desbordando cada vez más a la política" y señala el asalto al Capitolio como "un punto de inflexión".

El profesor en Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez ha comentado en Más Vale Tarde el asesinato de Charlie Kirk en un evento en una universidad de EE.UU.

El aliado del presidente estadounidense, Donald Trump recibió un disparo en el cuello que causó su muerte en lo que, para el experto, ha sido un "asesinato político que retrae a las peores épocas" de la zona.

Asimismo, este cree que Estados Unidos "siempre ha sido un país muy violento". Rodríguez recuerda también los ataques de John F. Kennedy y su hermano y el de Martin Luther King en la década de los sesenta: "Cada vez más, la violencia desborda a la política".

"Para mí el punto de inflexión fue el asalto al Capitolio", sentencia el profesor, quien a su vez ha nombrado uno de los primeros asesinatos de esta índole, el de Alexander Hamilton, que murió tras ser herido en un duelo con el exvicepresidente Aaron Burr en 1804.

