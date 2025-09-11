Un inspector de la Policía Nacional, sobre el asesinato de Charlie Kirk: "El disparo es muy preciso, pero no certero. Iba dirigido a la cabeza"

"Lo importante de la planificación es la huida. Si no la planificas es que te importa muy poco ser detenido y lo importante es el impacto mediático, es lo que se busca en este caso", ha indicado el inspector.

El inspector de la Policía Nacional, Serafín Giraldo, ha explicado en Más Vale Tarde que el disparo que mató a Charlie Kirk, el activista 'trumpista' que este miércoles fue disparado en el cuello en un campus universitario de Utah, fue "muy preciso".

"El disparo es muy preciso, pero no certero. Iba dirigido a la cabeza. Si le hubiera dado en la mejilla no hubiera muerto", ha explicado. Además, sobre el rifle que ha encontrado el FBI que podría haber sido utilizado para el asesinato, Giraldo ha dicho que "tiene la culata cambiada".

Así, ha indicado que el atentado fue planificado. "En todo tipo de atentados sobre todo en este tipo, de carácter terrorista, son muy planificados", ha explicado. De esta manera, ha insistido en que "lo importante de la planificación es la huida". "Si no la planificas es que te importa muy poco ser detenido y lo importante es el impacto mediático, es lo que se busca en este caso", ha indicado.

Por ello, el inspector ha indicado que, aunque no conoce de primera mano el perfil del presunto asesino, lo que ve él es que "se preocupó muy poco en no ser detenido". "Dejar ahí el arma, demasiadas pistas como para que la policía no tenga indicios para detenerlo", ha comentado. Precisamente, "ahora mismo los videos son la principal fuente" para la policía en un acto donde había cientos de personas con móviles.