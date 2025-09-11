La reacción de Iñaki López al ver una foto de Rodrigo Blázquez de hace 19 años: "¿Tú salías en Sensación de vivir?"

Rodrigo Blázquez sorprende a Iñaki López y Cristina Pardo con unos "documentos especialmente terribles" sobre sus comienzos en laSexta. Como no podía ser de otro modo, Iñaki los comenta en este vídeo.

La conexión de hoy de Cristina Pardo e Iñaki López con Rodrigo Blázquez tiene un componente especial, pues hoy se cumplen 19 años del primer informativo de laSexta.

"Tú y yo ya estábamos aquí", comenta Cristina a Blázquez en el vídeo sobre estas líneas, donde Iñaki apunta que, en su caso, "yo llegué un poco más tarde".

Aprovechando la efeméride, Rodrigo decide celebrarlo compartiendo algunos "documentos especialmente terribles sobre esos comienzos": fotografías de los tres durante sus inicios en laSexta.

El primero es Iñaki, que asegura que ahora "estoy un poco más delgado". Después Cristina, que según el presentador en esa foto parece una "concejala de cultura" y, finalmente, Blázquez, que tampoco escapa al humor de Iñaki: "¿Tú salías en Sensación de vivir?".