Pedro J. Ramírez se muestra muy crítico con la comparecencia de Pedro Sánchez de este lunes en la que ha anunciado su continuidad como presidente del Gobierno. El director de 'El Español' reconoce que "hasta hoy" pensaba que Pedro Sánchez "estaba siendo un mal gobernante que iba a dejar tras de sí problemas de fondo", una opinión que ha cambiado.

"Hoy se ha comportado de una forma muy peligrosa para la democracia. Se está empezando a convertir en un peligro para la democracia por la manera caudillista, megalómana y más propia de otro tipo de regímenes en los que ha gestionado esta crisis", cuestiona el periodista.

El director de 'El Español' recuerda que sus propios colaboradores "han estado a oscuras", incluso "llorando" al pensar que Sánchez iba a dimitir. "Hoy sale con una estratagema política que no solo implica decir 'me quedo' o 'me voy'. ¿Para qué ha ido a ver al rey si nada iba a cambiar el curso constitucional?", se pregunta.

"¿Qué quiere, que nos callemos quienes no estamos de acuerdo cómo gobierna? Habla de regeneración democrática el día en el que el CIS le hace un 'blowjob', un homenaje. El mismo día que le abren el 'prime time' de Televisión Española a su voluntad. Menuda regeneración democrática es esta", zanja Pedro J. Ramírez.