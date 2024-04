El periodista Antonio Maestre ha comentado en Más Vale Tarde que la decisión que ha tomado estos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no ha sido adecuada". Comparándolo con "la amenaza de la extremaderecha" aunque insistiendo en que no lo pone "en el mismo lugar", Maestre ha querido dejar claro que "ha jugado con esas mismas herramientas emocionales que no hacen bien en la política del día a día".

Según dice, "lo que ha provocado con su decisión son unas adhesiones inquebrantables desde una reacción de amor muy potentes, muy emocionales". "Estaban basadas en la falta de información, por tanto, lo único que quedaba era apoyar de manera firme al presidente porque no había información o bien rechazarlo", añade el periodista.

Además, insiste en que "cuando generas esas dinámicas, yo creo que son muy potentes a nivel político". "Él tiene un caudal político que puede aprovechar, pero genera unas dinámicas y unas tensiones que no son adecuadas a largo plazo para nadie porque cuando generas esa sensación de amor imposibilitas también una crítica razonada que es posible", ha asegurado Maestre.

Maestre ha hecho hincapié en que durante estos días Sánchez "ha generado una sensación que ha incomodado también dentro de su partido", pero ha lamentado que "no han podido decirlo" y ha puesto de ejemplo al presidente de Castilla-La Mancha, quien ha sido siempre muy crítico con Sánchez y esta vez le ha apoyado porque, dice, "no le quedaba otra".