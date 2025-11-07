Pedro Águeda, tras las afirmaciones de Rajoy sobre "el gobierno Frankenstein": "Es increíble cómo se revisita la historia"

El periodista se ha mostrado muy crítico con las afirmaciones del expresidente popular que, durante una entrevista, ha valorado la ruptura de Junts con el Gobierno lo que puede provocar que la legislatura quede bloqueada.

Mariano Rajoy ha sido entrevistado en Herrera en COPE para presentar su último libro: 'El arte de gobernar'. El expresidente popular ha hablado, además, de la política actual y, entre otras cosas, ha opinado sobre la ruptura de Junts con el Gobierno y el bloqueo de la legislatura.

El popular afirma que, debido a este bloqueo, no se van a poder aprobar presupuestos ni leyes. "Esto no es nuevo hoy, esta legislatura lleva bloqueada desde el principio", expone Rajoy, "hoy es imposible pactar con el 'Frankenstein'".

Y sentencia afirmando que "vivimos el periodo más sombrío desde la aprobación de la Constitución, es una era desdichada y la única manera de salir es dando la palabra a la gente". "Es increíble", afirma Pedro Águeda tras escuchar al expresidente.

"Es increíble cómo se construyen los marcos de discusión y se revisita la historia", añade. El periodista indica que, si él fuera Rajoy, teniendo, durante cuatro años, un ministro del Interior que se ha sentado en el banquillo, un ministro de Hacienda imputado, "y tú vas allí, no te preguntan por anda de esto, tampoco te parece que sea nada relevante y hablas del Gobierno Frankenstein".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.