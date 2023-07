La experta en comunicación no verbal, Patrycia Centeno, analiza para Más Vale Tarde los gestos de la familia real durante los premios de la Fundación Princesa de Girona, donde pillaron a la reina Letizia haciendo un gesto a Felipe VI.

Cuando la monarca fue consciente de que su imagen aparecía en pantalla, se coloca y se lleva la mano en la barbilla como "haciendo un gesto cariñoso y de entrega al rey Felipe VI", describe uno de los colaboradores. "Qué cuqui, ¿no?", espeta Cristina Pardo, que resalta cómo se toca el pendiente.

¿Pero esto qué quiere decir? La experta en comunicación no verbal, Patrycia Centeno, lo analiza en este vídeo y desmonta las teorías de los colaboradores: No, no es un gesto cariñoso de Letizia, sino un "gesto de cierto cansancio". "De hecho, ella lo corrige al segundo después de verse en cámara y lo que hace es disimular tocándose el pendiente", aclara.