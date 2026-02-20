'Un país para viajárselo' recorre el corazón de Albacete, descubre el Museo de la Cuchillería y degusta el lomo de orza y el queso manchego

El "Nueva York de La Mancha", como lo calificó el escritor Azorín, no es solo una ciudad de paso y es que tal y como asegura Luis Calero merece la pena y mucho parar y disfrutar de sus delicias y secretos.

La cascada de borrascas que ha azotado España en las últimas semanas ha cesado dejando al fin una tregua para aquellos que pretenden disfrutar del buen tiempo realizando un viaje. Y qué mejor lugar que Albacete, según el periodista Luis Calero, que se ha desplazado hasta la ciudad junto al equipo de 'Un país para viajárselo' para descubrir los mejores planes albaceteños.

El Nueva York de La Mancha, como lo calificó el escritor Azorín, no es solo una ciudad de paso y es que merece la pena y mucho parar y disfrutar de sus delicias y secretos. Entre otros, el Museo de la Cuchillería, que se encuentra en la Casa del Hortelano, un palacio del siglo XX, donde pueden observarse diferentes trabajos de artesanos.

Por su parte, Albacete es el mayor productor de navajas y cuchillos de España, de todos los tamaños y formas. La tradición marca que si regalas una navaja albaceteña te tienen que dar una moneda a cambio, hecho que simboliza la amistad.

Asimismo, y como no podía ser de otra forma, Calero ha probado los mejores quesos manchegos, una de las grandes marcas de la provincia. El experto Pedro Cutanda explica que "es una variedad de oveja típica de La Mancha, que también dan muy buena leche". A su vez, el lomo de orza completa el menú local con un sabor de lo más característico, el cual se guarda en botes y se conserva en aceite.

En cuanto a los lugares más emblemáticos y visitados destacan la Plaza del Altozano y los edificios modernistas del centro. "La ciudad es muy amable y somos muy acogedores", dice una vecina.

El Gran Hotel, el antiguo Ayuntamiento o la calle "más bonita de España", el pasaje de Lodares, una galería que se construyó en 1926 y que une zona comercial y habitable, son también grandes distintivos de Albacete, al igual que el refugio antiaéreo, en el que más de 300 personas se escondieron de los bombardeos durante la Guerra Civil.

