'Un país para viajárselo' nos invita a disfrutar de Cádiz y a descubrir platos típicos como los chicharrones

Más Vale Tarde viaja, de la mano de Luis Calero, hasta 'la Tacita de Plata', la preciosa y blanca ciudad de Cádiz. Visitamos su malecón, la playa de La Caleta y, cómo no, merendamos unos buenos chicharrones gaditanos.

Ya estamos en otoño, pero por suerte, este fin de semana nos acompañará el famoso 'veranillo de San Miguel'. Para aprovecharlo bien y prepararnos para el frío, Más Vale Tarde nos invita a viajar con Luis Calero hasta Cádiz. Una ciudad muy especial por su luz, por su historia y por el ambiente que llena sus calles y playas.

Cádiz es la ciudad más antigua de Occidente y cuenta con dos catedrales. "Dijimos, ¿por qué tener una nada más, si se pueden tener dos?", nos cuenta la periodista ángeles Peiteado. Y dicho y echo. Porque pocos recuerdan que la Iglesia de Santa Cruz, también que fue catedral. Pero si buscamos belleza e historia, tenemos que pasear por el barrio del Pópulo, con callejones estrechos y casas muy antiguas con encanto en las que reina el blanco.

Otra parada obligatoria es la famosa playa de La Caleta y su malecón. Una playa donde se puede, como no, tomar el sol y un buen baño; pero también jugar al bingo. Otra de las tradiciones de los gaditanos que aprovechan cada rayo de sol. "Venimos todos los días. De lunes a domingo y de cinco a nueve", nos cuenta una gaditana. "La Catela es mi vida entera, es lo más grande que hay en Cádiz".

Y si todavía te preguntas ¿qué es un chicharrón? No te preocupes. Nos vamos a adentrar en el mundo de este espectacular plato típico gaditano.

Los chicharrones son la parte de la papada y la panceta del cerdo frita, pero lo hacen en manteca. Un plato que "no es para adelgazar", pero que sorprende y te hace querer repetir. "Porque en la vida también hay que disfrutar de delicias".

También hay chicharrones especiales, que se presenta en lonchas, como un embutido para hacer bocadillos o picar. ¿Con cuál te quedas?

