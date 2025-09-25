Ahora

Víctor de Aldama, invitado sorpresa

Iñaki López, sobre el acto de Espinosa de los Monteros: "Si es una plataforma para la reflexión, no sé qué hace Dani Desokupa"

Iñaki López reacciona en este vídeo a la inesperada presencia de Víctor de Aldama y Dani Desokupa en el acto de Espinosa de los Monteros, donde presentaba su plataforma de ideas.

Hoy Iván Espinosa de los Monteros presenta una plataforma de ideas después de abandonar Vox por discrepancias con la dirección.

Si bien estaba previsto que no asistiera nadie de la cúpula de su antiguo partido, sí que se ha podido ver a Javier Ortega Smith, así como representantes del Partido Popular.

Entre los invitados también sorprendió la presencia de Víctor de Aldama, que acompañado de Daniel Esteve, líder de 'Desokupa', aseguraba que Espinosa de los Monteros es "amigo" suyo.

"Si se trata de una plataforma para la reflexión, no sé qué hace Dani Desokupa", ironiza Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, para el que en este caso "en un think tank, sobra la parte de think".

