El padre Ángel ha visitado este lunes a María Teresa Campos en la Fundación Jiménez Díaz, centro hospitalario madrileño donde se encuentra ingresada en estado muy grave desde este domingo. Él, que es muy amigo de la periodista, ha asegurado que lo importante es que "ella no muere en soledad".

El padre ha elogiado la figura de Campos, pero también ha reflexionado sobre la muerte y la soledad, asegurando que ojalá todos se vayan rodeados de gente que les quiere. "Se va y lo importante es que la quieren. Lo más triste de morir, es morir en la soledad. Ella no muere en la soledad", ha señalado el padre Ángel.

"Me he puesto en contacto con ella y he estado con ella en la habitación un rato largo y ella me daba energías y bendiciones", ha señalado, por otro lado, en declaraciones a Europa Press. "Cuando uno tiene esta cara de felicidad es porque estás con tantas personas buenas que te llenan", ha relatado.