Pablo Montesinos, sobre los mensajes que Pradas ha aportado a la jueza: "No supieron ver la gravedad de lo que estaba ocurriendo"

Salomé Pradas, exconsellera de la Generalitat Valenciana, ha entregado a la jueza de Catarroja los mensajes que intercambió el 29 de octubre de 2024 con Carlos Mazón y con su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca.

Salomé Pradas se intercambió numerosos mensajes con el entonces president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y José Manuel Cuenca, su jefe de gabinete, el día que la DANA asoló Valencia. Por ejemplo, sugería que quizá era necesario confinar a la gente ante la situación. Cuenca respondía ante este mensaje: "Salo, de confinar nada". Además, cuando está transmitía su preocupación, este le pedía que se tranquilizara. Pradas ha entregado todos estos mensajes de WhatsApp a la jueza de Catarroja.

"A toro pasado, obviamente, a lo mejor confinar hubiera sido la solución", señala Cristina Pardo. "Salomé Pradas está imputada y la justicia extraerá las conclusiones que tenga que extraer con respecto a su gestión", añade, "pero, me sorprende que no esté imputado ninguno más".

Pablo Montesinos, por su parte, señala que, en su opinión, los mensajes son "durísimos". Para el periodista, estos demuestran que "los responsables políticos no supieron ver la gravedad de lo que estaba ocurriendo". Montesinos indica que las personas que no estaban en el CECOPI "lo que hacían era rebajar la gravedad de los acontecimientos".

Edu Galán expone que no entiendo "como un señor que es un jefe de gabinete, que tienen delimitadas sus atribuciones, está gestionando una de las mayores crisis de la historia de Valencia". "En qué manos estamos cuando tú tratas así a la persona que tiene la información y que te la está dando", añade Cristina. La presentadora también cuestiona que Cuenca no interrumpiera a Mazón para que se pusiera al frente de lo que estaba pasando.

"Creo que no le salió de las narices", responde Afra Blanco. "La información la tenían, que manaba de los propios profesionales", indica Blanco. "Si no decidieron tomar la decisión que se tenía que haber tomado a tiempo y en forma fue porque no les salía de las narices", concluye.

