Cristina Pardo ha realizado una divertida entrevista a Perico Echevarría, el periodista que destapó el supuesto ritual de brujería en el Ayuntamiento de Huelva, con el que ha abordado los detalles del caso e incluso han tenido tiempo para tratar brevemente la ley de amnistía.

Respecto a las personas del servicio de limpieza que encontraron el romero y las sales con las que se habría realizado el ritual, el periodista asegura que "cuanto menos pringuemos a los trabajadores en este asunto, mejor, que ya lo están pasando bastante mal". "He preguntado a muchos estos días y te puedo decir que ninguno me ha contestado 'no se nada de esto' y todos me han contestado 'de esto no podemos hablar'", explica.

Al finalizar la entrevista, Perico se despedía con un divertido "oye, ¿salgo bien en la tele?", a lo que Cristina Pardo le respondía que "sí, sales muy guapo en la tele".