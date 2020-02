"Este suelo que pisamos es suelo hispano, por mucho que a muchos les reviente. A ver si te queda claro, la xenofobia no forma parte de mi mente. Pero toca los cojones, no te puedes imaginar, que los moros vengan pisando tan fuerte", afirma la letra de una chirigota de Ceuta, acusada de discriminación.

Si bien el carnaval se caracteriza por se uno de los mayores ejemplos de libertad de expresión, hablando de todo tipo de temas, normalmente hace un buen uso de la ironía o los dobles sentidos, ausentes en esta letra.

No obstante, no es la primera vez que este autor escribe una chirigota que genera gran polémica. En 2006, fue acusado de racismo tras arremeter contra las personas turcas.

"Me fui directo al libro de Naturales, pa' ver si los turcos son animales racionales. Vi que esta gente y los bovinos son iguales, y me aclaró la duda: son solo animales", rezaba la letra.

Una canción que, además, terminaba con un guiño xenófobo: ""Me ha llamado mi madre y me ha dicho que me calle, que no cante más lo que no canta nadie. Y, antes de irme, qué mal lo hizo Hitler".

El autor puntualizó entonces que venía a decir que Hitler se tendría que haber fijado en los "moros" y no en los judíos. Días después de que se cantase, se dieron disturbios muy fuertes en Ceuta, así como una manifestación que congregó a más de 5.000 personas.

El autor niega xenofobia

Hace 14 años, por esta letra, Ceuta se puso 'patas arriba', una expresión que aparece en la chirigota de este año: "Y ole los tiempos de patas arriba esta ciudad. Porque eso son los suyos, los reyes de la delincuencia. Y de que la cultura de un pueblo que tiene clavada su bandera se fragua con la convivencia, y, cuando se civilicen y aprendan, pide lo que quieras".

No obstante, el autor ha asegurado que el no iba contra los musulmanes sino contra aquellos que delinquen.

"Aquí rompo yo una lanza, musulmanes que respetan, que le rezan al Islam cumpliéndolo como Dios manda, pero está la otra caterva que cree que esto es una selva. Ya está bien lo que se aguanta. Ahora tú ataca y llámame racista porque digo la verdad", dice la canción.

En este sentido, ha señalado que respeta a la comunidad musulmana, pero que condena a aquellos grupos de delincuentes que realizan actos vandálicos, y apunta a supuestos hechos concretos.

Así, ha afirmado que, hace unos días, agredieron a tres guardias y ha indicado que es común que por las noches se quemen vehículos o contenedores. Incluso, ha expresado, es habitual el uso de armas de fuego en esa ciudad.