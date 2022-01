Un buen día, Cristina se dejó las llaves dentro de casa. Era entre semana y llamó a un cerrajero, que le cobró nada menos que 508 euros por abrir la puerta. Según relata en Más Vale Tarde, cuando le pidió un presupuesto antes del trabajo, no se lo dio. "Pregunté que me diga cuánto es y él dice: 'No te preocupes, nosotros cobramos con tarjeta y todo'", cuenta.

Según explica, el cerrajero tardó 40 minutos en llegar a su a casa y una vez allí, abrió la puerta con una radiografía en menos de un minuto. Después, le entregó la factura que puede verse en el vídeo que ilustra estas líneas: 420 euros más 88,20 de IVA. Según el desglose, le cobraron 45 euros por el desplazamiento y 240 solo por la mano de obra.

Cristina se puso en contacto con la empresa, que negó haberla estafado: "¿Qué coño quiere que le diga?", llegan a responderle en esa llamada. Cristina ha puesto una denuncia, en la que recoge que el cerrajero le dijo que le cobraría 300 euros y acabaron siendo 420 más IVA. Un equipo de MVT ha investigado a la empresa en cuestión: en las reseñas, otros clientes también denuncian haber sido estafados. Al llamar diciendo que nos hemos dejado la llave dentro, tampoco nos dan presupuesto.

El caso de Cristina no es único: a Ismael se le partió una llave dentro de la cerradura, llamó a un cerrajero 24 horas y este le hizo una factura por valor de 788 euros. El cerrajero que acudió a su llamada, además, alardeó de ser "experto en butrones" y estar "en lo más alto de la cadena de cajas fuertes".

Aunque preguntó al menos tres veces cuánto le costaría el servicio, le "daban largas". Después, le presentaron una factura en la que incluso incluían un "plus de peligrosidad COVID-19" de 40 euros, y eso que el propio cerrajero "no traía mascarilla". "Me quedé de piedra", afirma Ismael, que acabó pagando esa cantidad ante la amenaza de enviarla al "cobrador del frac". Él también se siente estafado y ha denunciado.

Más Vale Tarde ha hablado con la Policía, para quien esta persona es un viejo conocido, que acumula más de una decena de denuncias. "Evitaba cerrar un importe previo a la operación", explican desde la Policía Nacional, detallando que este individuo pasaba el cobro de la tarjeta reiteradamente por un TPV y en una ocasión "llegó casi a las 4.000 euros".