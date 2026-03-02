Narges Bazarjani. "Lo que más me preocupa es que la Guardia Revolucionaria ha dicho que si la gente sale a la calle va a responder"

Narges Bazarjani, iraní residente en España, aporta su visión de la situación en Irán tras los ataques de EEUU e Israel. En este vídeo habla de un régimen "muy complejo" que en otras ocasiones ha respondido con "masacres en las calles de Teherán".

Narges Bazarjani, arquitecta iraní residente en España, analiza en este vídeo los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán que se han saldado con la muerte del ayatolá Jamenei.

Narges explica que el Gobierno de Irán "militarmente y socialmente es muy complejo", por lo que señala que con "matar al líder del Gobierno no acaba su poder".

De hecho, apunta que en otras ocasiones se ha visto cómo se asesinaba a altos cargos del régimen y "el Gobierno se repuso" para después provocar una "masacre en las calles de Teherán".

Por ello, Narges afirma que lo que más le preocupa de esta guerra es que "ahora mismo la Guardia Revolucionaria iraní ha mandado un mensaje a la ciudadanía amenazándoles que si salen a la calle les va a responder con mayor fuerza".

En este sentido, Narges recuerda que de los conflictos previos hay 50.000 presos y que cada dos días recibe noticias de que se están produciendo ejecuciones.

Respecto a los posibles opositores al régimen que pudieran asumir el Gobierno, afirma que la oposición ha sido eliminada "dentro y fuera de Irán". A pesar de ello, señala que el pueblo iraní se ha unido bajo la idea de "derrotar a los ayatolás y aceptar el liderazgo de Reza Pahlavi para llegar a las urnas y a un referéndum".

Pahlavi, recuerda, es el hijo del sha de Persia, otro dictador. A pesar de ello, asegura que la gente tiene "nostalgia" de esa época porque "a pesar de ser un dictador, económicamente y socialmente la gente vivía mejor".

