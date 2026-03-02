Narges Bazarjani, tras los ataques a Irán: "Es impensable dejar a esta serpiente herida con el pueblo iraní. Va a ser otro genocidio"

Narges Bazarjani, española residente en España, opina sobre el conflicto en Irán y asegura que "es una pena" que "un gobierno genocida" como el iraní "caiga por otro gobierno genocida" como Israel.

Hoy Más Vale Tarde cuenta con la presencia de Narges Bazarjani, una arquitecta iraní que lleva 14 años en España. En el vídeo sobre estas líneas muestra su esperanza en que el conflicto en Irán no vaya para largo, pero admite que "no va a ser fácil".

En este sentido, desea que se pueda terminar pronto, ya que en su opinión sería "impensable dejar a esta serpiente herida con el pueblo iraní. Va a ser otro genocidio", afirma.

En lo que respecta a la ciudadanía iraní, apunta que "hay demostraciones de felicidad" tras la muerte del ayatolá Jamenei, pero, como en su caso, viven "un momento de emociones contradictorias".

Narges asegura que en ella ahora mismo conviven sentimientos de "miedo, alegría y tristeza" y lamenta que haya sido Israel quien haya dado este golpe al régimen iraní: "Es una pena que un gobierno genocida caiga por otro gobierno genocida".

