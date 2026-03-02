Ahora

"No va a ser fácil"

Narges Bazarjani, tras los ataques a Irán: "Es impensable dejar a esta serpiente herida con el pueblo iraní. Va a ser otro genocidio"

Narges Bazarjani, española residente en España, opina sobre el conflicto en Irán y asegura que "es una pena" que "un gobierno genocida" como el iraní "caiga por otro gobierno genocida" como Israel.

Narges Bazarjani, española residente en España, opina sobre el conflicto en Irán y asegura que "es una pena" que "un gobierno genocida" como el iraní "caiga por otro gobierno genocida" como Israel.

Hoy Más Vale Tarde cuenta con la presencia de Narges Bazarjani, una arquitecta iraní que lleva 14 años en España. En el vídeo sobre estas líneas muestra su esperanza en que el conflicto en Irán no vaya para largo, pero admite que "no va a ser fácil".

En este sentido, desea que se pueda terminar pronto, ya que en su opinión sería "impensable dejar a esta serpiente herida con el pueblo iraní. Va a ser otro genocidio", afirma.

En lo que respecta a la ciudadanía iraní, apunta que "hay demostraciones de felicidad" tras la muerte del ayatolá Jamenei, pero, como en su caso, viven "un momento de emociones contradictorias".

Narges asegura que en ella ahora mismo conviven sentimientos de "miedo, alegría y tristeza" y lamenta que haya sido Israel quien haya dado este golpe al régimen iraní: "Es una pena que un gobierno genocida caiga por otro gobierno genocida".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump anuncia que la "gran ola" de ataques contra Irán "está a punto de llegar": "Los estamos destrozando"
  2. El Gobierno asegura que ni Morón ni Rota apoyarán a EEUU en sus ataques "unilaterales" a Irán
  3. Irán amplía el conflicto a una crisis energética: Catar suspende la producción de gas y Arabia Saudí cierra una gran refinería
  4. Zapatero niega haber facilitado el rescate de Plus Ultra: "No, en absoluto"
  5. La CIAF detecta "incongruencias" en la documentación aportada por Adif sobre el accidente de Adamuz
  6. Manu Sánchez, el "payaso serio" que se muere de risa: "Me ha llegado la hostia del cáncer y no he podido deshacerme del humor"