El equipo de Más Vale Tarde salió durante estas fiestas y cenas navideñas con la Policía de Madrid para patrullar la ciudad. En plena Castellana, a la altura de Nuevos Ministerios, y sobre las 2.00 horas de la madrugada, se montó un dispositivo policial de control y el programa pudo acompañar a los agentes.

En esta noche, se han visto algunos comportamientos en estas fiestas como el caso de un conductor de apenas 18 años, que lleva cuatro meses de carné y que dio positivo en alcohol. "Me han llamado los dos porque vienen del bingo. Me he tomado una cerveza a las 00.00 horas y pues he dado", explica al programa el joven. Él es un conductor novel, explica otra agente, y ha dado una tasa de 0,22 g/l de sangre. "Los que llevan un año de carné no pueden superar el 0,19", explica la agente.

"Es un control bastante amplio, tenemos una unidad de apoyo aéreo", entre otras herramientas, ha explicado uno de los agentes que está trabajando en este dispositivo. "El objetivo es la siniestralidad cero porque se ha demostrado que el alcohol y las drogas generan accidentes", añade otro compañero. Asimismo, insisten en que les hacen pruebas de alcohol a todos y si ven síntomas, hacen pruebas de detección de drogas.