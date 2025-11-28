Cristina Pardo recuerda a Iñaki López "tocando la zambomba" y él responde: "¿Hemos intimado tanto?"

La presentadora de Más Vale Tarde ha intentado rememorar un momento cómico del programa del que su homólogo ha intentado zafarse.

La conexión de Más Vale Tarde con Jerez de la Frontera (Cádiz) donde se está celebrando la fiesta de Las Zambombas, ha provocado un momento hilarante. El presentador Iñaki López ha señalado que este instrumento está "lleno de matices" y que él 'cursó' hasta "cuarto de conservatorio", así como 'formó parte' de la filarmónica "un par de años". Su homóloga Cristina Pardo le ha recordado el momento en el que le vio "tocando la zambomba" en el programa y, sorprendido, López le ha contestado: "¿Ah, sí? ¿Hemos tenido tanta intimidad?".

Asimismo, Pardo no se ha rendido y ha intentado que su compañero hiciese memoria: "¿No te acuerdas de aquel día con nuestros cocineros?". "Yo pensaba que tocaba la zambomba en privado, no que había dado un concierto", le ha respondido López.

Estos comentarios han generado una risa generalizada en el plató, de la que el presentador ha intentado escapar indicando que él en el cerebro solo tiene "un velcro" en el que se le quedan "cosas pegadas muy de vez en cuando".

Cabe destacar que la fiesta de Las Zambombas es una celebración típica de la Navidad jerezana que se caracteriza por los cantes y bailes flamencos en torno al sonido de dicho instrumento.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.