La coronación de este sábado de Carlos III como rey está generado una gran expectación en el Reino Unido. La locura es tal que cientos de ciudadanos están acampando desde el pasado lunes, pero la mañana de este viernes ha sido cuando se han multiplicado los acampados.

La periodista Helena Resano, para Más Vale Tarde, ha enseñado cómo está siendo este boom de acampados en Londres, la capital de Inglaterra (lo puede ver en el video que ilustra estas líneas). En tiendas de campaña o con sillas, se han reunido cientos de ciudadanos cerca del Buckingham Palace, justo por donde pasarán los reyes Carlos y Camila en procesión.

Mari Carmen, una española que se encuentra a las puertas del Buckingham Palace, ha asegurado que están "todos locos": "He venido a ver a mi hijo y me ha cogido esto por sorpresa. Para esto no hubiera venido en absoluto". "Estoy flipando, a mí esto me lo cuentan y no me lo creo. Creo que no es la primera noche que pasan aquí. Llevan varios días aquí", ha contado Mari Carmen.

No obstante, poco peligro hay ya que la seguridad es máxima y la ciudad está blindada debido a esta ceremonia. De hecho, ya han llegado los invitados, entre ellos los reyes de España, Felipe VI y Letizia. La reina ha hecho un guiño al país al vestirse este viernes un vestido de Victoria Beckham: "Todos los detalles cuentan", ha señalado Resano sobre esta elección.