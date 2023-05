En Londres, apuran las horas para que no quede ni un solo detalle por pulir. Mañana, a las 11:20, hora española, Carlos III y Camila saldrán del Palacio de Buckingham rumbo a la Abadía de Westminster, donde tendrá lugar la mayor parte de la ceremonia de coronación. Como pueden ver en el vídeo que acompaña esta noticia, el recorrido hasta llegar allí atravesará The Mall, la famosa calle que conecta Buckingham con la plaza de Trafalgar. En esa zona, muchas personas llevan acampando días para no perderse la ansiada procesión.

Carlos y Camila llegarán a Westminster en la moderna carroza del Jubileo de Diamante, equipada, incluso, con aire acondicionado, construida en 2012 para conmemorar el 60 aniversario del reinado de Isabel II.

La procesión será, esta vez, más corta y más sobria que la de los predecesores de Carlos III. El rey entrará en la abadía a las 12:00 por la gran puerta oeste y desfilará por la nave hasta llegar al espacio central. Horas antes, habremos visto las llegadas de los líderes políticos y religiosos de todo el mundo invitados al evento. El monarca será, primero, presentado al pueblo junto a la silla de San Eduardo, de 700 años de antigüedad y recién restaurada para la ocasión.

Tras un juramento, tendrá lugar el momento más sagrado del acto: la santa unción. Y, al igual que en las coronaciones anteriores, este momento no se verá. Se ha diseñado un manto con el que rodearán a Carlos III: "Le taparán completamente para que no se vea absolutamente nada de la unción. Es un momento entre el rey y dios", explica Ana Polo, politóloga y autora de una biografía sobre la reina Isabel II. El arzobispo de Canterbury untará la frente, el pecho y las manos de Carlos con un aceite de olivas extraídas del Monte de los Olivos, en Jersualén.

Tras ello, tendrá lugar la imposición de la corona y, con ella, vendrán las salvas por todo Reino Unido y el repicar de las campanas de la abadía.

Carlos III, ya coronado, ascenderá al trono y, entonces, el príncipe William, su heredero, se arrodillará ante él. Será después de ese momento cuando le impondrán la corona a Camila, usando la misma que la de la reina María de Teck, bisabuela de Carlos III. La ceremonia en la abadía acabará a las 14h, cuando Carlos III y Camila saldrán, también en procesión, dirección Buckingham. Allí, alrededor de una hora después, veremos el famoso saludo desde el balcón de palacio. Un momento que al fin llegará para Carlos III, 70 años después de ver la coronación de su madre, con prismáticos, a través de una ventana de palacio.