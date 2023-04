Una de las "grandes decepciones de la vida" del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, es el rey emérito Juan Carlos I. Y así lo ha recordado este miércoles en Más Vale Tarde, donde ha mostrado su hartazgo por toda la expectación sobre la visita del rey emérito a España, concretamente, a Sanxenxo: "Estoy harto de hablar de esta historia. Mi opinión ya la conocéis. Claro que ha sido la gran decepción de mi vida". Además, para Revilla, el monarca no merece el "calificativo de español".

El presidente cántabro ha asegurado que lo que más le "preocupa no es que venga o no, sino que piense que tiene derecho a cometer las tropelías que ha cometido". También le preocupa la "cantidad de personas, de cortesanos, de pelotas, que le consideran un héroe". "Vamos a ver, este hombre tiene una millonada fuera... Quien regala 60 millones a una amiga tiene que tener más", ha expresado Revilla, que ha explicado que con este dinero se pueden comprar "40.000 vacas de la mejor raza".

A Revilla no le han gustado las declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, que aseveró que el rey emérito puede venir a España "como cualquier otro español". El político ha añadido que Juan Carlos I es "un español que se ha dado de baja en el fisco. Se ha declarado ciudadano fiscal de Emiratos Árabes. Ha renunciado a la españolidad fiscal". Por eso, para él "una persona que renuncia a pagar los impuestos en España no merece el calificativo de español".

"Español es el que paga hasta el último céntimo como hacemos la inmensa mayoría de los ciudadanos. Este señor se ha exiliado fiscalmente. No me merece ningún respeto... No conozco ningún exjefe de Estado que esté en una situación como la de esta persona", ha criticado duramente el presidente cántabro.