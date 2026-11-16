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"Merecemos vivir en paz. Basta ya": la reflexión de Iñaki López sobre los ataques al candidato del PP en Gipuzkoa

El presentador ha arrancado el programa recordando la violencia política de ETA y ha destacado que "el único castigo que debe recibir un partido" debe ser a través de las urnas.

editorial iñaki

Iñaki López ha arrancado el programa de este jueves hablando de la polémica sobre los ataques al candidato del PP en Gipuzkoa, Jon Echeverría, este domingo. "Hace unos años, esa vocación política le habría podido costar la vida. Era una práctica de riesgo", ha dicho en referencia a los años más duros de ETA.

"Afortunadamente ETA fue derrotada y Jon nunca conoció los 'Años del Plomo', donde se asesinaba por pura intolerancia", ha sentenciado. Además, ha recordado que el joven es un chaval, un universitario, que habla euskera perfectamente.

"Por nada del mundo los vascos estamos dispuestos a volver a ocupar portadas por la violencia política", ha insistido, haciendo referencia a "aquellos años de muerte, pena y miseria". "Nos indigna que alguien quiera retroceder a esos años oscuros lanzando piedras a un candidato". Para el presentador de 'Más Vale Tarde', este ataque hacia el candidato es también hacia "la tolerancia y la libertad de expresión".

Según Iñaki López, "el único castigo que debe recibir un partido" debe ser en las urnas y ha recordado que el PP lleva 15 años sin sacar representación en unas elecciones generales en Gipuzkoa. "Jamás se debe amedrentar, apedrear o insultar a los candidatos. Ya estuvimos allí y no tuvimos más que sufrimiento", ha dicho tajante.

"Bakean bizitzea merezi dugu. Nahikoa da", ha cerrado en euskera. "Merecemos vivir en paz. Basta ya".

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