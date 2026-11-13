Del "inane" Sánchez al "fucker" Feijóo: Más Vale Tarde analiza los carteles de campaña de los partidos

Arranca la campaña electoral para las elecciones generales del 28 de noviembre y Más Vale Tarde, con Iñaki López a la cabeza, somete a su escrutinio los carteles de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio.

Hoy arranca oficialmente la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre y Más Vale Tarde analiza los carteles de campaña de cada uno de los partidos.

El primero en someterse al escrutinio de Iñaki López y los colaboradores del programa es el de Pedro Sánchez bajo el eslogan "Vota con fuerza". "¿Hay que hacer un mate en la urna o qué es exactamente lo que nos pide el PSOE?", reacciona Iñaki, mientras que Mayte Alcaraz opina que lo quiere decir es que "ya que lo metes, que no se salga de la urna". Edu Galán lo ve directamente "bastante inane".

El escritor considera, sin embargo, que el de Alberto Núñez Feijóo con el lema "El cambio necesario" es "para echarse a dormir", mientras que Iñaki se fija en que el líder del PP aparece con un botón de la camisa abierto, lo que según él le da un toque de "galán" a lo que se une una sonrisa "de fucker".

En el caso del cartel de Santiago Abascal y su "trabalenguas" en el que habla de prioridad nacional, desregulación y reemigración, Iñaki observa que "tiene una parte de la cara más iluminada que la otra" y opina que "le falta señalar hacia delante para decir 'el tío Sam te necesita'". Pilar Velasco, por su parte, aprecia que "ha desaparecido el verde" del cartel.

Por último está el de Ada Colau y Frente Amplio con el lema "Un voto como una casa", cuya tipografía recuerda a Elisa Beni a la de 'Espejo Público'. A Edu Galán, sin embargo, le parece "el mejor" de los cuatro.

*Vuelve a ver el programa de Más Vale Tarde en atresplayer.

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