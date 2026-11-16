El PP pide a Marlaska "protección policial" para un Jon Echeverría que habla de "una situación de odio" en Euskadi "por ser del PP"

Los detalles El secretario general del PP ha remitido una carta al ministro de Interior tras los "gravísimos acontecimientos" sucedidos el pasado 14 de noviembre en Hernani.

El Partido Popular ha solicitado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, protección policial para Jon Echeverría, candidato del PP en Guipúzcoa, tras incidentes ocurridos el 14 de noviembre en Hernani. Miguel Tellado, secretario general del PP, ha pedido una evaluación urgente de la situación y medidas para garantizar la seguridad de Echeverría y su equipo durante la campaña electoral. El PP insiste en que la violencia no debe determinar dónde pueden defender sus ideas y exige que se garantice el normal desarrollo de sus actos políticos. Echeverría ha destacado la necesidad de protección para hacer política en condiciones de normalidad, sin especificar si se requiere mayor presencia policial o escoltas. La solicitud se dirige al ministro del Interior, ya que es el responsable máximo en materia de seguridad.

El Partido Popular ha pedido por carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "protección policial" para Jon Echeverría —número uno del PP en Guipúzcoa— y que adopte las medidas necesarias para garantizar el normal desarrollo de la actividad electoral en el País Vasco, según han trasladado fuentes del PP a laSexta.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha remitido la misiva al ministro de Interior tras los "gravísimos acontecimientos" sucedidos el pasado 14 de noviembre en Hernani, y le ha exigido una "evaluación urgente de la situación" y "que se adopten las medidas de protección policial necesarias para garantizar la integridad física del candidato del PP Congreso de los Diputados por Guipúzcoa, Jon Echeverría, y de su equipo durante toda la campaña electoral".

Para Miguel Tellado, es necesario "asegurar el normal desarrollo de los actos políticos" y ello exige una "respuesta inmediata por parte del Ministerio puesto que está en juego la seguridad personal de nuestro candidato y de todas las personas que le acompañan en el ejercicio de su actividad política", según ha señalado en la misiva.

En el texto, y tras mostrar su "profunda preocupación", Tellado asevera que "el PP no va a renunciar a presentarse en ningún lugar de España, ni va a aceptar que la violencia, las amenazas o la intimidación determinen dónde podemos estar y dónde podemos defender nuestras ideas". "Ningún grupo de violentos puede arrogarse el derecho a decidir quién tiene derecho a hacer campaña electoral en nuestro país", añade.

La democracia española, según apunta Tellado en su carta, "debe garantizar que cualquier candidato, con independencia de sus siglas, pueda dirigirse libremente a los ciudadanos sin miedo a sufrir agresiones". "No podemos permitir que quienes recurren a la violencia consigan imponer sus amenazas y limitar el pluralismo político", ha finalizado.

"Es una situación de odio que vivimos aquí solamente por ser del PP"

Echeverría ha estado este lunes en un acto en Hondarribia, donde ha aclarado que lo que ha solicitado no es una especificación de qué medidas de protección, y tampoco Tellado. Lo que sí ha señalado es que para que tengan una campaña electoral con tranquilidad es necesaria esa protección. Aunque, eso sí, no han especificado si se trata de una mayor presencia policial en sus actos o si están hablando de escoltas que estén acompañando al candidato.

A la pregunta de si este ha tenido un refuerzo de escolta, después de los hechos sucedidos en Hernani, ha señalado que no. Sí ha dicho que el domingo se anuló el acto de Zumárraga porque la Ertzaintza les trasladó que no podían garantizar la seguridad del mismo.

"Miguel Tellado no ha especificado qué protección pedimos. Eso es trabajo del Ministerio del Interior valorarlo", ha expresado. "Lo que nosotros exigimos es que podamos hacer política en condiciones de normalidad, sin un brazo atado a la espalda. Exigimos que se garantice nuestra seguridad y que podamos hacer campaña como lo hacen el resto de partidos políticos, porque en Hernani está claro que nuestra seguridad no estuvo garantizada y exigimos que esté garantizada a partir de ahora", ha añadido.

Poco después, en Más Vale Tarde ha agregado: "Nosotros hemos solicitado al Ministerio del Interior, a la vista de los gravísimos acontecimientos que sufrimos el otro día en Hernani, que nos den la protección que consideren conveniente, que atiendan los riesgos y nos protejan, que garanticen nuestra integridad física, que garanticen nuestra seguridad y que garanticen que podamos hacer campaña en condiciones de normalidad, como lo hacen el resto de partidos políticos y como en Hernani no se garantizó".

Sobre por qué han hecho esta petición a Marlaska y no a la Consejería del Gobierno vasco, ha apuntado que el ministro del Interior "es el máximo responsable en materia de seguridad" y que "si él considera que tiene que pasar la pelota a la Ertzaintza, pues que así lo haga y que nos lo comunique". "Nosotros lo pedimos al ministro del Interior porque somos el primer partido de España y es un asunto de carácter nacional. Si él quiere pasar la pelota a la Ertzaintza, pues que lo haga", ha agregado.

Echeverría también ha respondido a si ha cambiado mucho su situación desde que es un rostro conocido del PP en Guipúzcoa. Así, ha puesto de ejemplo que en ese acto en Hondarribia, mientras hacía declaraciones a la prensa, ha recibido un insulto desde un coche.

"Es una situación de odio que lamentablemente vivimos aquí solamente por ser del PP, por defender un modelo alternativo de sociedad. Porque recordemos que se trata de eso. El PSOE puede defender la idea de España, pero no se le agrede, no se le insulta y a nosotros sí, porque defendemos una alternativa social, unas ideas que se traducen en unos valores, en un modelo distinto en vivienda, en inmigración, en seguridad. Y por eso nos agreden, porque no toleran que defendamos un cambio para Guipúzcoa", ha afirmado.

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