Un médico, ante la explosión de contagios de gripe: "Es el momento de plantearse retomar la costumbre de protegernos con una mascarilla obligatoria"

El doctor Julián Ezquerra ha analizado los pormenores del pico de gripe que está afectando a España, así como ha emitido sus recomendaciones para hacerlo más llevadero.

El médico Julián Ezquerra ha valorado en Más Vale Tarde la epidemia de gripe que está viviendo España y que está comenzando a saturar los servicios hospitalarios. En este sentido, ha expresado que igual es el momento de plantearse retomar la costumbre de protegernos "con una mascarilla obligatoria". Medida que ya ha sido adoptada por Cataluña y la Región de Murcia en los centros sanitarios y sociosanitarios, mientras que en otras como Aragón o Castilla y León es tan solo una recomendación.

No obstante, Ezquerra ha señalado que "una gripe es una gripe" y que los síntomas de la de este año son muy similares a los de los anteriores. En este sentido, el doctor ha destacado que no es que la variante 'K' produzca "más complicaciones", sino que "se transmite con más facilidad".

Sin embargo, Ezquerra ha subrayado que este pico está afectando "muchísimo a niños y a gente joven", que suelen ser grupos poblacionales que salvan la gripe con "cierta facilidad". "Estamos viendo urgencias pediátricas desbordadas", ha añadido. Además, ha aseverado que son personas que se mueven mucho, por lo que la "facilidad de contagio es mayor".

Cuestionado por la eficacia de la inmunización, el doctor ha indicado que lo que ha ocurrido es que ha llegado "una variante nueva de la gripe" y parece que "la vacuna de este año no protege de forma suficiente". No obstante, ha remarcado que "vacunarse es bueno" y que "más vale un poco que nada". "Es fundamental la protección mediante la vacuna y además la mascarilla", ha apostillado, al tiempo que ha recordado las medidas de higiene heredadas de la pandemia de la Covid-19.

Por último, ha recordado que todavía estamos a tiempo de hacerlo, puesto que se está empezando a liberar el cupo de personas que "no estaban incluidos en los primeros". "Cuanto más nos vacunemos, menos facilidad hay de transmitir la enfermedad", ha concluido en referencia a la inmunidad de rebaño.

