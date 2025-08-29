Mayte Alcaraz, sobre el frentismo por los incendios: "No solo se ha devastado el paisaje geográfico, también el político"

Mayte Alcaraz reflexiona en este vídeo sobre las palabras del rey Felipe VI pidiendo reflexión a las instituciones por los incendios y la interpretación de Óscar Puente, redirigiendo el mensaje al Partido Popular.

En su visita a las zonas afectadas por los incendios en Extremadura, el rey Felipe VI aseguraba que era necesaria una reflexión por parte de todas las administraciones. Mensaje que Óscar Puente consideraba que estaba dirigido al Partido Popular.

Sin embargo, Mayte Alcaraz opina en el vídeo sobre estas líneas que "era un mensaje mucho más amplio", donde el monarca estaría pidiendo a los dos partidos que alcancen acuerdos y dejen atrás el rifirrafe institucional.

La periodista señala que, después de los incendios, con todas las pérdidas tanto ecológicas y materiales, como de pérdida de vidas humanas, y el frentismo político "no solamente se ha devastado el paisaje geográfico, también el institucional y político".

Según Mayte, de todo esto emerge la figura del rey Felipe y la reina Letizia, "que se acercan a la gente y le dicen de verdad, y con humildad, que si se han hecho las cosas mal hay que sentarse y reflexionar".