Iñaki López: "Es indignante que una persona de 87 años tenga que encontrarse en una batalla legal con un fondo de inversión"

Más Vale Tarde ha expuesto el caso de María del Carmen, una vecina del barrio de Ibiza, en Madrid, que, después de 70 años viviendo en su domicilio, será desahuciada.

María del Carmen es una mujer de 87 años que va a ser desahuciada en pocos días de su casa de Madrid. Esta vecina del barrio de Ibiza tiene un contrato de renta antigua, que fue firmado por su padre, pero el fondo buitre que ha adquirido su edificio quiere que asuma un incremento del alquiler de más del 250% para poder continuar en el piso en el que ha vivido toda su vida.

"Es indignante que una persona cercana a los 90 años tenga que encontrarse, en este momento de su vida, en una batalla legal con un fondo de inversión para poder residir en el mismo barrio donde ha residido durante siete décadas", se lamenta Iñaki López.

Zaida Cantera señala que, dependiendo de los casos, "los jueces, y lo siento mucho, interpretan a veces como quieren". "Es verdad eso de 'dependen del juez que te toque'", añade. "Lo que hay que hacer es cambiar la ley", responde Juande Colmenero.

"A eso voy", indica Cantera, "aquí sí que se puede legislar y se tiene que intervenir es este tipo de cuestiones". Beatriz de Vicente expone que dado que la sentencia contra María del Carmen "es firme", "lo único que cabe es una medida cautelarísima de última hora para intentar retrasarlo por una situación de vulnerabilidad". "El juez es un esclavo de la ley", añade.

