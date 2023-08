Luis Rubiales ha insistido hasta en cinco ocasiones queno piensa dimitir tras el beso a Jeni Hermoso, pero le van a echar. El presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, ha anunciado que consideran el caso como falta muy grave y que le van a suspender. "Estamos en disposición de que esto sea el 'me too' del fútbol español y de que esto sea un cambio", ha afirmado

Mientras, las últimas imágenes del todavía presidente de la Real Federación Española de Fútbol son de él saliendo de una asamblea que puede ser un punto de inflexión en el deporte español y en el feminismo en España. Se le ve de copiloto y con una media sonrisa a la pregunta de si le van a inhabilitar. Parece que ya tiene alguna pista.

Todo, tras el espectáculo que se ha visto esta mañana en una asamblea bochornosa en la que, como afirma Marina Valdés, "hemos visto casi más a un personaje de Torrente que al máximo dirigente del fútbol español".

Mientras, Luis Rubiales se aferra al cargo y carga contra todos.