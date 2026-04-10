María Estévez, tras las inusuales palabras de Melania sobre Epstein: "Lo que quiere es distanciarse de Donald Trump"

La corresponsal de laSexta en Los Ángeles ha asegurado que "estamos ante una Melania que la llaman la Melania 2.0, que tiene una actitud muy diferente en esta legislatura a la que tenía en la legislatura anterior".

La primera dama de Estados Unidos (EEUU), Melania Trump, negó este jueves en una inusual comparecencia pública haber tenido una relación cercana con Jeffrey Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell, en la que fue su primera declaración pública desde que retornara el foco sobre el caso del fallecido pederasta el año pasado.

"Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy", exigió la exmodelo en una declaración a los medios realizada en la Casa Blanca, en la que también aseguró que no conoció a su marido, el presidente Donald Trump, a través del financiero.

Sobre estas palabras se ha pronunciado este viernes María Estévez, corresponsal de laSexta en Los Ángeles, que ha asegurado que "estamos ante una Melania que la llaman la Melania 2.0, que tiene una actitud muy diferente en esta legislatura a la que tenía en la legislatura anterior"

"Ella es mucho más ejecutiva, está en acción, ha creado varias disposiciones como camino al futuro con los robots. Y ella lo que quiere es distanciarse de Donald Trump. No sé como sea la relación de toma y daca de Donald Trump con Melania, porque obviamente con Donald Trump todo es te doy y te quito. Y en su relación con Melania existe lo mismo y ahora mismo Melania se está distanciando de Donald Trump, como están haciendo muchos de los seguidores de Donald Trump", ha agregado.

Tras esto, ha remarcado que "muchos piensan que Donald Trump no lo sabía, porque ella pide que las víctimas hablen en el Congreso". "De todas formas, las víctimas también han hecho ahora mismo un comunicado y han dicho que ella está poniendo el foco en las víctimas y no poniendo el foco en su marido, con lo cual también, por otro lado, está desviando la atención", ha dicho.

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