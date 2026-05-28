Los vecinos del barrio del Cerezo, en Sevilla, hartos de las reyertas: los violentos llevan incluso cuchillos

El pasado martes los vecinos de la zona se vieron sorprendidos por una pelea que implicó a varias personas. Llamaron a la policía, pero no se han producido detenciones.

Los vecinos del barrio del Cerezo, en Sevilla, están hartos. En la zona han vuelto a sufrir, por enésima vez, una bronca multitudinaria y, como exponen, no pueden más. En la pelea, en esta ocasión, se han usado cuchillos y otros objetos. "Por supuesto no ha habido ni detenidos ni identificados", señala Iñaki López.

El pasado martes por la tarde, en el citado barrio sevillano, comenzó una pelea entre dos hombres que fue captada por uno de los vecinos. Como se puede ver en las imágenes, dos hombres aparecen y se pasan un cuchillo de grandes dimensiones. El hombre armado se une a la pelea, pero, una mujer, trata de impedirlo. Esto solo hace que la señora termine en el suelo. El cuchillo vuelve a cambiar de manos.

La violencia se extiende a una calle contigua. Los participantes comienzan a lanzar objetos al chico que lleva el cuchillo y le recriminan que vaya armado. Los vecinos fueron los encargados de llamar a la policía, que se personaron en la zona, reduciendo a algunos de los violentos.

Leo Álvarez señala que se personaron agentes tanto de la Policía Local como de la Nacional. "Cuando llegan los agentes, se dispersa, pero no se detiene a nadie", explica, "al tipo que lleva el cuchillo todavía está por ahí en libertad", concluye.

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