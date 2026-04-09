Melania Trump niega haber tenido relación alguna con Jeffrey Epstein: "Las mentiras deben terminar hoy"

¿Por qué es importante? La primera dama de Estados Unidos (EEUU), Melania Trump, ha salido a desmentir estas informaciones en una inusual comparecencia desde la Casa Blanca este jueves.

Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, negó públicamente cualquier relación cercana con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. En una declaración desde la Casa Blanca, Melania afirmó no haber conocido a su esposo, Donald Trump, a través de Epstein y aclaró que solo coincidieron en eventos sociales comunes en Nueva York y Palm Beach. Rechazó haber sido víctima de Epstein y aseguró que sus correos con Maxwell fueron meramente casuales. Melania también denunció la circulación de imágenes y declaraciones falsas en redes sociales. Concluyó instando al Congreso a escuchar a las víctimas de Epstein para esclarecer el caso, que ha impactado al gobierno de Trump y llevó a la destitución de la fiscal general Pam Bondi.

La primera dama de Estados Unidos (EEUU), Melania Trump, ha negado este jueves en una inusual comparecencia pública haber tenido una relación cercana con Jeffrey Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell, en lo que ha supuesto su primera declaración pública desde que retornara el foco sobre el caso del fallecido pederasta el año pasado.

"Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy", ha asegurado la exmodelo en una declaración a los medios realizada en la Casa Blanca, en la que también ha asegurado que no conoció a su marido, el presidente Donald Trump, a través del financiero, según ha recogido la agencia EFE.

"Para ser clara: nunca mantuve relación alguna con Epstein ni con su cómplice, Maxwell", ha afirmado la primera dama, que asimismo ha añadido que "de vez en cuando" ella y su marido fueron invitados a las mismas fiestas "dado que la coincidencia en los círculos sociales es habitual tanto en la ciudad de Nueva York como en Palm Beach".

Por otro lado, también ha explicado que los intercambios por correo electrónico que mantuvo con Ghislaine Maxwell, la expareja y principal conseguidora de Epstein, "no puede calificarse como nada más que correspondencia casual". "No soy víctima de Epstein. Epstein no me presentó a Donald Trump. Conocí a mi esposo por casualidad en una fiesta en la ciudad de Nueva York en 1998", ha sostenido la primera dama.

En este sentido, la primera dama estadounidense ha explicado que la primera vez que se cruzó con Epstein, que se suicidó en su celda en una prisión federal en 2019, fue en el año 2000, en un evento al que asistió con el ahora presidente estadounidense. "En aquel entonces, nunca había conocido a Epstein y no tenía conocimiento alguno de sus actividades delictivas", ha añadido.

Además, Melania ha denunciado que han estado circulando en las redes sociales "numerosas imágenes y declaraciones" que calificó de "completamente falsas". "Mi nombre nunca ha aparecido en documentos judiciales, declaraciones juradas, testimonios de víctimas ni en entrevistas del FBI relacionadas con el caso Epstein. Nunca tuve conocimiento alguno de los abusos cometidos por Epstein contra sus víctimas. Nunca estuve involucrada en ninguna capacidad. No fui partícipe. Nunca estuve en el avión de Epstein ni visité su isla privada", ha asegurado con contundencia.

Todo en una comparecencia que ha cerrado con un mensaje instando al Congreso a que conceda una audiencia pública a las mujeres que han sido víctimas de Epstein para tratar de arrojar más luz sobre el caso. Un asunto que, además, ha sacudido enormemente el Gobierno Trump desde el verano pasado ante las reclamaciones de que se publiquen íntegramente los archivos, que parece involucrar a muchos hombres poderosos.

Desde el otoño pasado, el Departamento de Justicia se vio obligado a hacer públicos cientos de miles de documentos —censurados para proteger a víctimas y para no malograr investigaciones en curso- pero esto no logró apaciguar los ánimos y se cree que el persistente descontento en torno al asunto fue un elemento que pesó en la reciente destitución de la fiscal general, Pam Bondi.

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