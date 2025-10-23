Cristina Pardo: "Hay que tenerla de cemento armado para decirle a una señora de 87 años que se vaya de su casa"

La presentadora de Más Vale Tarde no entiende por qué el fondo de inversión que ha adquirido el edificio en el que vive María del Carmen no se plantea ponerle un alquiler que esta vecina de Madrid pueda asumir.

El desahucio de una vecina de 87 años del barrio de Ibiza, en Madrid, ha indignado a Iñaki López, Cristina Pardo y los colaboradores de Más Vale Tarde. Un fondo de inversión compró el piso en el que María del Carmen llevaba 70 años viviendo con un contrato de renta antigua, firmado por su padre en 1956. La única opción que esta vecina de Madrid tiene para evitar el desahucio es aceptar una subida del alquiler de más del 250%.

Cristina manifiesta que le gustaría saber "en función de qué el fondo de inversión, inicialmente, le quería cobrar un alquiler de 2.600 euros y, entonces, negociando, consiguió que le bajaran el precio del alquiler que le pedían". "Le pedían 1.600 euros", añade la presentadora, "a una persona que cobra una pensión de 1.400 euros".

"No entiendo en función de qué se decide eso", expone. Pardo indica que si ya le han bajado el alquiler, podrían plantearse subir un poco más los 500 euros que María del Carmen paga. Beatriz de Vicente indica que los fondos de inversión a este tipo adquisiciones, "en términos vulgares lo llaman comprar con bicho".

"Ellos marean un poco la perdiz y saben, perfectamente, que las personas como María del Carmen están abocadas a perderlo en los tribunales", expone, "la realidad es que tú eres la segunda que se subroga y la ley dice que, en estos casos, en dos años te puedo echar".

"Me parece muy sintomático que ella diga que no ha conocido a nadie representante del fondo de inversión", señala Pardo, "hay que tenerla de cemento armado para plantarte delante de una señora de 87 años y decirle que se vaya de su casa".

