Glenn Close se une a 'La bola negra', la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi sobre García Lorca

Los detalles 'Los Javis' han calificado de "honor" que la actriz estadounidense se una al proyecto, al que ha hecho tras "enamorarse" del guion. "Nosotros estamos enamorados de ella", han añadido en un comunicado.

La actriz estadounidense Glenn Close se unirá al elenco de la película española 'La bola negra', dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, basándose en una obra inacabada de Federico García Lorca. Con una destacada trayectoria, Close ha ganado tres premios Emmy, tres Globos de Oro y tres Tony, además de ocho nominaciones al Oscar. 'Los Javis' expresaron su admiración por Close, quien se enamoró del guion según han confesado. Conocida por películas como 'Atracción fatal' y 'Las amistades peligrosas', Close también ha sido reconocida en televisión, obteniendo catorce nominaciones a los Emmy. Recientemente, estrenó 'The Summer Book' y participará en nuevos proyectos televisivos.

La actriz estadounidense Glenn Close formará parte del elenco de la producción española 'La bola negra', la película escrita y dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como 'Los Javis', que está inspirada en una obra inacabada del poeta español Federico García Lorca.

Close, ganadora de tres premios Emmy, tres Globos de Oro, tres premios Tony y nominada en ocho ocasiones al premio Oscar, se une al elenco de la nueva producción de los conocidos como 'Los Javis', según ha informado Movistar + en un comunicado.

"Estamos muy felices de confirmar que Glenn Close forma parte del reparto de 'La bola negra'. Será un honor trabajar con esta leyenda, una actriz a la que siempre hemos admirado. Ella leyó el guion y se enamoró del proyecto. Nosotros estamos enamorados de ella", manifiestan 'Los Javis' en el comunicado.

Considerada como una de las mejores actrices de su generación, Close debutó en el cine con la película 'El mundo según Garp', que le valió su primera nominación al Oscar en 1983. En su filmografía se encuentran películas como 'Atracción fatal', 'Las amistades peligrosas', 'Mars Attacks!', '101 dálmatas', 'Nueve vidas', 'Albert Nobbs', 'La buena esposa' o 'Hillbilly, una elegía rural', que la hizo merecedora en 2021 de su octava nominación al Oscar.

En paralelo a su trayectoria cinematográfica, por la que ha recibido reconocimientos como el Premio Donostia del Festival de San Sebastián, en España, en televisión ha desarrollado otros tantos papeles icónicos, que le han valido catorce nominaciones a los premios Emmy. Tiene uno por su interpretación de Margarethe Cammermeyer en 'Serving in Silence' y dos por convertirse en Patty Hewes en 'Damages'.

La actriz acaba de estrenar la película independiente 'The Summer Book' y protagonizará este otoño la serie de Ryan Murphy 'Todas las de la ley', seguida de 'Puñales por la espalda: De entre los muertos', de Rian Johnson.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.