Mabel Galaz, tras la detención del príncipe Andrés: "Me dicen en Londres que es la punta del iceberg y no ha hecho más que empezar"

Mabel Galaz analiza en este vídeo la detención del príncipe Andrés de Inglaterra, acusado de facilitar información confidencial del Gobierno británico al magnate pedófilo Jeffrey Epstein.

El mismo día que cumplía 66 años, el príncipe Andrés de Inglaterra era detenido por la Policía en su residencia de Sandringham bajo la acusación de facilitar información confidencial del Gobierno británico a Jeffrey Epstein.

Mabel Galaz señala que "el hecho de que haya un Gobierno laborista con problemas", debido al escándalo protagonizado por el embajador, "ha precipitado la caída de Andrés".

La experta en Casa Real señala que en la última remesa de papeles de Epstein publicados en Estados Unidos se ven esos emails en los que, presuntamente, Andrés habría compartido esa información confidencial privilegiada con el magnate pedófilo.

A cambio, señala, "probablemente obtenía beneficios sexuales y negocios a medias con Epstein", ya que afirma que "a Andrés le gusta mucho el dinero".

Galaz también explica que ha hablado con personas en Londres muy cercanas a este caso y que le dicen que "esto es la punta del iceberg, que va a salir mucho más y que esto no hecho nada más que empezar".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.