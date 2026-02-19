Ahora

Escándalo

Ana Polo expone que "cuesta creer" que a la Casa Real Británica le haya pillado "de sopetón" la detención del expríncipe Andrés

La periodista experta en Casa Real Británica indica que este miércoles se rumoreaba que la Interpol había iniciado una investigación, a nivel global, sobre la trama. "Todos nos imaginábamos por dónde irían los tiros", señala.

El expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, ha sido detenido por el caso Epstein. La policía británica ha registrado varias de sus residencias y ha explicado que se ha abierto una investigación por un delito de mala conducta en un cargo público. Ana Polo expone que en la noche del miércoles se rumoreaba que la Interpol había comenzado "una gran investigación a nivel global de todos esos tentáculos de la trama Epstein".

El expríncipe ha sido detenido este jueves a las ocho de la mañana. "La Casa Real Británica ha esgrimido un argumento de 'no sabíamos nada, nos ha pillado de sopetón' cuesta mucho de creer", añade la experta en Casa Real Británica.

Polo indica que desde este miércoles "todos nos imaginábamos por dónde irían los tiros". "Además, una segunda pista", añade, "toda esta semana han estado saliendo goteos, muy poco a poco, de la Casa Real diciendo que la relación de Guillermo con su padre y su tío no es buena".

Esa información, además, ponía de manifiesto "que Guillermo ha sido, precisamente, la persona que ha impulsado que se ponga ese cordón sanitario", añade la periodista. Además, como expone, en Reino Unido se está hablando sobre la necesidad "de un exilio".

