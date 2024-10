La periodista Loreto Ochando se ha declarado "marianista confesa", después de que en Más Vale Tarde se haya recordado la anécdota que dejó el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, durante el Foro La Toja-Vínculo Atlántico, con una botella de agua y los nuevos tapones que la Unión Europea ha impuesto.

"Hace un mes, estaba con una botellita de estas y veía que no había manera de quitar esto (el tapón), empecé a beber, me puse hecho un circo... Y ahora estas botellas son todas así. Es una regulación de la Unión Europea y dificulta mucho las cosas", explicó Rajoy. "Nadie mete la pata como él", ha añadido la periodista.

Sin embargo, Ochando le ha afeado sus palabras: "He de decir una cosa, como una persona que ha sido presidente del Gobierno y una cosa, de verdad, que sirve para que no se contamine el planeta, pues chico no digas eso, di otra cosa, no es necesario".