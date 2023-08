Luis Rubiales se atrinchera en la Real Federación Española de Fútbole insiste que no va a dimitir. Lo ha repetido hasta en cinco ocasiones gritando durante su discurso al frente de la Asamblea Extraordinaria que ha tenido lugar este viernes en la sede de Las Rozas, Madrid.

"Es lo más bochornoso, asqueroso y vomitivo que he visto en mi carrera profesional", ha afirmado Loreto Ochando sobre las palabras de Rubiales.

"Hemos vivido y hemos visto cómo el presunto agresor ha echado la culpa a la víctima, no he visto nada igual. Si fuerte es lo que él dice, más fuerte es que haya gente que aplauda eso", ha añadido la periodista.

Sobre las críticas de Rubiales al feminismo, Loreto Ochando ha respondido tajante: "Usted no va a venir a mí a explicarme lo que es el feminismo. No hay un feminismo bueno y un feminismo malo, ese el discurso de Vox, no me toques las narices. Ha sido asqueroso. Como mujer, tenía ganas de vomitar cuando le he oído".

Pese a su resistencia a dejar el cargo, lo van a echar. El presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, ha anunciado que será suspendido. "Estamos en disposición de que esto sea el 'me too' del fútbol español y de que esto sea un cambio", ha asegurado.