Lot Araujo ha protagonizado un hurto de lo más peculiar en Teruel, tras sustraer una ambulancia para volver a su pueblo, a casi 200 kilómetros de allí, después de recibir el alta en el hospital. Una surrealista historia que él mismo relata en Más Vale Tarde, donde explica que todo comenzó porque se tomó la dosis máxima de un medicamento para dejar de fumar... de golpe.

Entonces le llevaron en ambulancia al Hospital de Alcañiz y desde allí al de Teruel. "En menos de 24 horas, había hecho 400 kilómetros, había sustraído una ambulancia, había vuelto a mi casa, había llamado a la Guardia Civil, había estado detenido, había pasado a disposición judicial y estaba suelto. Y tenía que estar en el hospital ingresado", resume Lot, que reconoce: "La he liado parda".

"A mí me dijeron en el Hospital de Alcañiz que tenía ambulancia de ida y de vuelta", explica el paciente, que señala que, sin embargo, en el hospital de Teruel le dijeron que no tendría una ambulancia al menos hasta medianoche y que probablemente no le harían el retorno: "¿Qué hago yo con siete euros, el DNI y la tarjeta sanitaria?", incide.

Según su relato, trató entonces de buscar un autobús, sin éxito, y finalmente volvió al hospital, donde sustrajo el vehículo: "Cuando escuché la furgoneta que estaba encendida y no había nadie me metí dentro y me vine para casa. Solo quería llegar a mi casa", asegura. Una vez llegó, él mismo avisó a la Guardia Civil de lo que había hecho. Por el camino, cuenta, aunque "no es para reírse ni nada", lo cierto es que "iba eufórico". "Es de risa, yo me disculpo con todo lo que he hecho", añade.

