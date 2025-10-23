Juande Colmenero: "Un diputado del PSOE me ha dicho que, electoralmente, lo de los cribados les está viniendo de escándalo"

Juande Colmenero analiza el vídeo anónimo que intenta vincular a AMAMA con el PSOE en plena crisis de los cribados y asegura que un diputado socialista le ha dicho que "electoralmente, a María Jesús Montero le está viniendo de escándalo".

Un vídeo vincula a AMAMA con el PSOE

Por las redes sociales circula un vídeo que pretende vincular a la Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama con el PSOE, a propósito de la crisis de los cribados que ha puesto en jaque al Gobierno de Juanma Moreno.

Un vídeo anónimo sobre el que Juande Colmenero opina que "no podemos concluir nada si no sabemos el origen ni quién lo hace".

Por otro lado, el periodista asegura en el vídeo sobre estas líneas que en el patio del Congreso un diputado del PSOE le dijo que "electoralmente, lo de los cribados nos está viniendo de escándalo".

Un comentario fruto de un momento en el que "se politizan las enfermedades y todo", pero que Juande considera que "no se debería decir".

