Cámaras, alarmas silenciosas y vigilantes: las medidas de los museos españoles para evitar robos como el del Louvre

¿Cómo es la seguridad en los grandes museos españoles? Esa es la principal pregunta que ha surgido en nuestro país después del histórico robo en el Louvre producido el domingo pasado y que ha hecho a los recintos españoles revisar sus medidas de seguridad para evitar episodios similares.

Lo primero y lo más básico para proteger un museo en España es perimetrarlo con cámaras de seguridad. Es decir, un sistema que permita ver qué ocurre fuera del edificio. Y lo segundo, controlar la entrada principal donde suele haber un arco detector de metales.

Una vez se está dentro del museo, además de las cámaras que también hay por todas las salas, hay más elementos de protección: ventanas y vitrinas. "Todos los cristales que hay en los museos de España son blindados. En caso de que se rompan los cristales, los detectores sísmicos o microfónicos que hay por todo el museo emiten esa señal al centro de control", explica David Ruiz, CEO de Estrella Seguridad.

Los cristales protegen las obras de posibles robos, pero también de vandalismo o ataques. "Muchas veces creemos que contemplar una obra de arte es casi poder tocarla, ponernos a un palmo de distancia. No siempre es así", comenta Fernando Rayón, experto en arte y director de la revista ARS Magazine.

Y, en el caso de que se toquen o se manipulen esas vitrinas, salta una alarma silenciosa que alerta directamente al control del museo, como señala David Ruiz: "Y si no se contesta, hay una segunda vía de comunicación con una central receptora que automáticamente están visualizando también en tiempo real las cámaras y si se viera algo avisan directamente a la Policía".

Además, los vigilantes deben estar formados específicamente para intervenir y siguen protocolos que ayudan a conservar la cultura de nuestro país.

