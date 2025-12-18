Ahora

Juan Rodríguez Garat, sobre las intenciones de Putin en Europa: "No es capaz, ni siquiera, de derrotar a Ucrania"

El presidente ruso ha llamado "cerditos" a los dirigentes europeos. El almirante de flota retirado expone su nivel de preocupación sobre estas palabras del dirigente ruso en Más Vale Tarde.

Donald Trump ha llevado a cabo una rueda de prensa para hacer balance de 2025. En la misma, ha ensalzado sus logros y ha atacado a Joe Biden, expresidente estadounidense. "Heredé un desastre", ha expuesto. Además, ha afirmado que la mayor parte de sus éxitos se deben a los aranceles.

"No nos ha quedado claro, con tanto vaivén, si va a echar a Nicolás Maduro finalmente", plantea Cristina Pardo al almirante de flota retirado, Juan Rodríguez Garat. Este indica que "lo tiene muy complicado". "Tiene un problema militar que no puede resolver a menos que reciba ayuda del interior", añade.

En cuanto al aspecto político, Rodríguez Garat señala que "no está consiguiendo convencer a sus votantes de que eso es lo que tiene que hacer". Por ese motivo, en su opinión, Trump está jugando con nuevos argumentos. "Hasta ayer era el narcotráfico y ahora es que les ha robado el petróleo", indica. "Está tratando de buscar algo que mueva a los votantes", añade, "por ahora no lo ha encontrado".

Por otro lado, Iñaki López señala que Vladímir Putin ha llamado "cerditos" a los dirigentes europeos. Rodríguez Garat indica que, con respecto a las intenciones de Putin en Europa, "afortunadamente no puede mucho". "En este momento, lo objetivo es que Putin no es capaz, ni siquiera, de derrotar a Ucrania", concluye.

