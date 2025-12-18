Carmen Morodo, sobre la caja fuerte robada en Extremadura: "No estoy de acuerdo con esas teorías de la conspiración"

Tanto el Partido Popular como Vox han hablado sobre una posible conspiración después del robo que se ha producido en una oficina de correos de Fuente de Cantos, en Badajoz. En su interior había 124 votos para las elecciones extremeñas.

Han encontrado calcinada una caja fuerte que contenía 124 votos para las elecciones de Extremadura. La caja fue sustraída de la oficina de Correos de Fuente de Cantos, en Badajoz. Como señala Iñaki López, en el Partido Popular han hablado sobre una posible conspiración y "ha hablado de una estrategia organizada".

"El propio Feijóo, en un tuit, ha dicho que 'el gobierno ha ocultado otros intentos de robo en oficinas de correos y no ofrece garantías en un aspecto tan serio como la salud democrática'", añade el presentador de Más Vale Tarde. En la misma línea, se ha manifestado Miguel Tellado.

La vicepresidenta María Jesús Montero, por su parte, considera que todo esto es una "estrategia de cortina de humo" del PP ya que ven difícil conseguir la mayoría absoluta en las elecciones extremeñas del domingo. Santiago Abascal, líder de Vox, por su parte, ha dicho que nos encontramos ante "una mafia corrupta" y que se "teme lo peor" el próximo domingo.

"No estoy de acuerdo con estos discursos, esas teorías de la conspiración", señala Carmen Morodo. La periodista expone que, según las encuestas, los resultados "van a ser muy malos para el PSOE, no necesitas exagerar ni plantear que hay determinadas manipulaciones".

Ramoncín, por su parte, afirma que el PSOE, en Extremadura, "ya ha hecho bastante presentando a una persona que está procesada". "Si de verdad se pagara de alguna manera, la gente tendría más cuidado con lo que dice", añade el artista.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.