Javier Rupérez, tajante con Trump: "En este momento ya está claro que no sabe lo que va a pasar con la guerra"

El exembajador de España en EEUU ha reaccionado a los vídeos difundidos por la Casa Blanca para promocionar sus acciones en Irán asegurando que "es vergonzoso, es repugnante", y que lo que explican es "las dificultades explicativas y de proyección que tiene Trump".

La Casa Blanca ha publicado ya varios vídeos sobre los bombardeos que ha realizado en Irán. En uno incluían un corte del personaje de caricatura Bob Esponja para promocionar sus acciones en Oriente Medio mientras que en otro utilizaban animación del juego Call of Duty. En otro vídeo, además, incluyeron la música de Los del Río 'La Macarena' para acompañar a imágenes de los bombardeos a instalaciones iraníes.

Sobre esto han hablado en Más Vale Tarde, donde el exembajador de España en Estados Unidos (EEUU) Javier Rupérez ha señalado que, "desde luego, ni a Clinton ni a Bush se les pasó por la cabeza hacer una peliculita con sus historias". "No estaba en el orden natural de las cosas. No estaba en su cabeza", ha remarcado.

"Lo que estamos contemplando es vergonzoso, es repugnante. Pero al mismo tiempo, lo que explica es también las mismas dificultades explicativas y de proyección que tiene Trump. En este momento ya está claro que no sabe lo que va a pasar con la guerra. No sabe cuál es el final de la guerra, no sabe si hay final ni cuál es el arreglo del final. En este momento, como eso le pasa, se dedica a este tipo de cosas", ha destacado.

Tras esto, ha apuntado que "la preocupación que tiene Trump en este momento es el resultado de las elecciones de noviembre", conocidas como las 'midterms'. "Tal miedo tiene al resultado de esas elecciones que incluso ha llegado a proponer que se suspendan, cosa bastante complicada porque están en la Constitución", ha explicado.

