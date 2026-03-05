Juanjo Fernández, analista militar, explica las diferencias de soberanía en las bases que utiliza EEUU en el mundo

Juanjo Fernández, analista militar, analiza los diferentes grados de soberanía que tienen las bases que utiliza EEUU en el mundo, desde las que requieren de acuerdos, como las españolas, a las que son territorio norteamericano, como las de Japón.

Juanjo Fernández, analista militar, explica la situación de las bases de las que dispone Estados Unidos en todo el mundo. También en España, donde se han convertido en parte importante en el choque entre Donald Trump y el Gobierno español.

En este sentido, el experto señala que existen diferentes grados de soberanía en las bases que puede utilizar Estados Unidos, porque recuerda que en muchos casos "no son suyas".

En el caso de España, Fernández señala que las bases "son españolas, no americanas" y que el uso que hace Estados Unidos de ellas está bajo "acuerdos" donde "está todo escrito" y determinados usos "tienen que ser acordados con el Gobierno español".

No ocurre lo mismo con las bases alemanas o las británicas, donde son "en la práctica", pero no jurídicamente, "casi como territorio norteamericano".

Luego están las bases norteamericanas en Japón, que sí son territorio americano y allí Estados Unidos "hace lo que quiere, van, vienen, sin tener que consultar a ningún Gobierno".

En este contexto, las bases de Italia, que se ha sumado a España y ha vetado su uso a Estados Unidos, estarían en una situación similar a las de nuestro país.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.