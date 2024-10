Este viernes, Javier Chicote y Bárbara Rey han protagonizado un tenso enfrentamiento en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 cuando el periodista aportaba información de los audios que se han conocido en los últimos días y que demuestran la relación entre la vedette y el rey emérito Juan Carlos I.

Bárbara Rey ha irrumpido en el debate por vía telefónica y ha cargado contra Chicote, a quien ha acusado de "dar la espantada por respuesta", e incluso ha asegurado que tiene "nombre de bar de alterne".

El periodista, que en ese momento ha abandonado el plató, ha comentado la escena unas horas más Tarde en Más Vale Tarde: "Me he encontrado con insultos, faltas de respeto y un lenguaje chabacano y barriobajero que no tengo que aguantar".

Además, ha asegurado que sostiene que Bárbara Rey chantajeó al monarca y al Estado para sacar un beneficio económico a cambio: "Juan Fernández-Miranda y yo publicamos un libro en 2021 donde se documentan los dos chantajes de Bárbara Rey y no hubo ni una demanda, si la hay ahora, perfecto, va a pagar su abogado y el nuestro porque la van a condenar en costas".

"Hay tantas pruebas de que se hizo ese chantaje y de que se pagó... Ha sido un retrato del personaje que también es bueno para que al gente la conozca. Yo no espero ejemplaridad de esta señora, que es capaz de usar a un niño de trece años para sacarle fotos mientras le enseña los pechos a un señor", ha dicho Javier Chicote para concluir.