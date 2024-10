Nuevos audios de las conversaciones entre el rey emérito Juan Carlos I y Bárbara Rey desvelan que "no está con" la reina emérita Sofía desde que nació Felipe VI. En los audios que ha publicado este viernes en exclusiva OKDIARIO , la vedette pregunta por Sofía y él le dice que está "cabreada" y acaba confirmando que no tenían vida de pareja. "Vida familiar, ninguna. En verano algo más, pero no hablamos. Yo nunca hablo con ella como ahora hablo contigo", cuenta el emérito.

Todo empieza cuando Bárbara Rey le pregunta por "cómo está la reina" y él responde que "bien", pero "un poquitín cabreada, pero en fin…". Ella pregunta por las razones de su cabreo y Juan Carlos responde que "porque no le hace caso". "Pero lleváis ya mucho tiempo así", añade Rey, sosteniendo que fue "al poco tiempo de nacer Felipe, ¿no?". El rey emérito confirma que sí: "Pues yo creo que sí. Sí. Sí, sí…".

Juan Carlos I, como en los anteriores audios, se explaya dando detalles sobre su relación con la reina emérita sin ser consciente de que estaba siendo grabado por la vedette, que intenta sonsacar información con sus preguntas. "Entre tú y yo, voy a ser egoísta para mí es comodísimo", cuenta el rey emérito, afirmando que como reina cumple de "maravilla". "Encima, aguanta, no se va con otro", dice.